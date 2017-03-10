Brexit не є кінцем ЄС, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що хотів би "бути в одному човні з британцями", проте, на його думку, вихід Великої Британії зі складу ЄС не означає кінець самого союзу.

Про це він заявив у Брюсселі після переговорів з лідерами країн-членів ЄС щодо Brexit, відповідаючи на запитання щодо того, чи вплинуло негативно питання Brexit на атмосферу серед лідерів ЄС на саміті.

"Мені не подобається Brexit, бо я б хотів бути в одному човні з британцями.

Але Brexit не є кінцем ЄС, це не кінець нашого розвитку, це не кінець наших континентальних амбіцій", - сказав Юнкер.

"Наша головна ціль зараз - тримати в єдності 27 країн-членів ЄС ", - додав голова Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Мей заявила, що Лондон і Європейський союз готові перейти до переговорів щодо Brexit.