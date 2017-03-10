Через страйк у Берліні скасували сотні авіарейсів

Майже всі рейси, заплановані на п'ятницю, 10 березня, у двох аеропортах Берліна, були скасовані внаслідок страйку наземного персоналу.

Страйк розпочався з ранковою зміною (близько 4 ранку) і має тривати до кінця нічної зміни, тобто до ранку суботи, 11 березня.

Унаслідок цього в аеропорту "Шенефельд" скасували 204 повітряних сполучення, у "Тегель" - 455, повідомляють інформагенції AFP та dpa. Страйк ініціювала профспілка Verdi.

Причиною призупинення роботи стала тарифна суперечка стосовно рівня оплати праці близько 2 тисяч представників наземного персоналу. Профспілка Verdi нині провадить тарифні переговори з керівництвом німецьких аеропортів. Переговори супроводжуються неодноразовими страйками персоналу. Так, на летовищах Берліна тільки в лютому відбулися два страйки.

Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Німеччина досягли угоди, яка буде підписана в Брюсселі 23 березня, про будівництво великого хабу вітрової енергії в Північному морі.