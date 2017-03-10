Червоний Хрест готовий сприяти пошуку людей в зоні конфлікту на Донбасі, - Маурер

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий сприяти пошуку людей в зоні конфлікту на Донбасі, важливим є налагодження відносин між сторонами для пришвидшення цього процесу.

Про це під час прес-конференції у п'ятницю в Києві сказав президент МКЧХ Петер Маурер.

"Ми готові сприяти процесу пошуку людей. Треба пришвидшити їх пошук з обох сторін і налагодити відносини, аби ці пошуки пришвидшились", - сказав він.

Крім цього він повідомив, що цього року бюджет МКЧХ на Україну становить 60 млн доларів. Загалом, Україна має восьмий за розміром бюджет у світі, що вказує на те, що робота в Україні є пріорітетною для МКЧХ, додав він.

Президент Маурер вкотре наголосив на пропозиції створення "зон безпеки" для того, щоб захистити важливі об'єкти інфраструктури.

Як відомо, Петер Мауер відвідує Україну 6-10 березня. Під час візиту він відвідав Київ, Донецьк, Луганськ та околиці контактної лінії, де він мав можливість спостерігати наслідки впливу бойових дій на цивільне населення. Він також провів зустріч із Президентом України Петром Порошенком та іншими високопосадовцями української влади та представниками ОРДЛО.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) наразі веде перемовини зі сторонами конфлікту на Донбасі щодо розширення своєї місії на цих територіях.