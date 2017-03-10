Чоловік із сокирою напав на людей у Дюссельдорфі, є постраждалі

Кілька людей постраждали увечері в четвер, 9 березня, внаслідок нападу озброєного сокирою чоловіка на головному вокзалі німецького міста Дюссельдорфа.

Як повідомляє агентство dpa з посиланням на заяву поліції, постраждали 7 людей. Троє з них перебувають у тяжкому стані. Люди були евакуйовані з будівлі вокзалу. За даними правоохоронців, напад не має терористичного підґрунтя.

Спочатку чоловік напав з сокирою на пасажирів у вагоні одного з потягів, після чого вибіг на станцію. При спробі втекти від поліції він зістрибнув із залізничного моста і поранився. Підозрюваного нападника затримали і доправили до лікарні.

Як повідомила поліція в ніч на п'ятницю, 10 березня, затриманий 36-річний чоловік походить з колишньої Югославії, він мешкав у німецькому місті Вупперталі. За попередніми даними, він був психічно неврівноваженим. Рух потягів у районі вокзалу Дюссельдорфа було тимчасово призупинено.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що розміщення Росією ракетних комплексів "Іскандер" у Калінінграді на постійній основі стало б ударом по європейській безпеці.