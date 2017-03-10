Дуда офіційно привітав Туска з переобранням

Президент Польщі Анджей Дуда, що є представником керівної партії Польщі "Право і Справедливість" привітав Дональда Туска, який, як відомо, повʼязаний з нині опозиційною "Громадянською платформою" з переобранням на посаду глави Європейської ради.

Відповідне звернення опубліковане на сайті канцелярії президента Польщі.

"Шановний пане Голово, вітаю з отримання підтримки більшості країн ЄС щодо продовження терміну Ваших повноважень на посаді голови Європейської Ради", – йдеться у привітанні.

"Я сподіваюся, що в майбутньому вдасться знову відновити європейську єдність на основі принципу рівних держав і вільних народів", – додав Дуда.

Нагадаємо, лідери ЄС повторно призначили Дональда Туска головою Європейської ради, подолавши спротив Польщі.