Екс-генконсулу Грузії в Одесі повідомили про підозру у шахрайстві

Колишньому Генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів.

Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2012-2013 років пан Нішніанідзе у змові з іншими працівниками консульства надав до податкової документи на відшкодування понад 17 млн грн ПДВ "за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen".

За словами Сарган, загалом пан Нішніанідзе отримав відшкодування ПДВ у понад 4 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому Генеральному консулу Грузії у м. Одеса запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі, визначеній законом.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва призначив розгляд скарги на запобіжний захід тимчасово відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на 13 березня.