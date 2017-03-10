Кабмін призначив Привалова заступником міністра соцполітики

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Привалова на посаду заступника міністра соціальної політики.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

"Призначено Олександра Віталійовича Привалов", - сказав міністр.

За його словами, Привалов закінчив Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого, працював слідчим у м.Волноваха Донецької області, а також в антикорупційному відділі Міністерства соціальної політики.

За словами міністра, Привалов є переселенцем і розуміє проблеми цієї групи людей.

Нагадаємо, сьогодні уряд схвалив проект угоди з Туреччиною про взаємні поїздки за ID-картками, а не закордонними паспортами.