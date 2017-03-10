КМУ ухвалив низку рішень для спрощення ведення бізнесу в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень для спрощення ведення бізнесу в Україні. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов розповів про ініціативи, які покращать умови ведення бізнесу в Україні.

Нефьодов зазначив, що передбачається зменшення переліку товарів подвійного використання.

За його словами, загальна вартість 53 груп товарів, що звільняються від надмірного контролю, виробляються в Україні, складає майже 1,8 млрд дол.

"Український перелік товарів не в повній мірі відповідав, так званій, пасинарській домовленості, в рамках якої він формувався, він був ширший за неї", - пояснив він.

Іншим кроком, зазначив Нефьодов, є лібералізація у сфері перевезення повітряним транспортом, де Мінінфраструктури разом з іншими органами підготували проект постанови про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів. Він зазначив, що таке рішення дозволить демонополізувати ринок авіаперевезень і забезпечити українців дешевими авіаквитками.

Також, за його словами, буде впорядковано законодавство про безстроковість будівельних ліцензій. "Ми оцінюємо, що усунення корупційної складової в наступні три роки може скласти більше, ніж 30 млн дол.", - уточнив посадовець.

Нефьодов розповів, що розроблено законопроекти, які дозволять підвищити позиції України у рейтингу Doing Business.

"Реєстрація власності. Ми пропонуємо досить очікуванні поліпшення і в цій сфері. Це, наприклад, виключення практики витребування грошової оцінки земельної ділянки під час посвідчення договорів між юридичними особами", - сказав він.

Також, за його словами, передбачається запуск механізму адміністративного оскарження рішень реєстратора земельного кадастру. "Тепер при земельному кадастрі буде можливість адміністративного оскарження цих рішень", - пояснив перший заступник міністра.

Пропонуються суттєві зміни, продовжив Нефьодов, і стосовно отримання кредитів: "Ми не можемо одразу і швидко перебудувати судову систему, але ми можемо запропонувати новий інструмент, який в деяких випадках може замінити заставу, це довірча власність. Це щось схоже на фінансовий лізинг, коли право власності за конкретним об'єктом зберігається за позикодавцем, тобто, за банком".

Нагадаємо, прем'єр України Гройсман заявив, що належного клімату для бізнесу в Україні досі немає.