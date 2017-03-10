Комітет Сенату США схвалив кандидатуру глави національної розвідки

Профільний комітет Сенату Конгресу США схвалив кандидатуру Деніела Дена Коутса на посаду директора національної розвідки.

"За" кандидатуру Коутса проголосували 13 членів сенатського комітету з розвідки з 15, "проти" - два, передає Інтерфакс-Україна.

Тепер кандидатура Коутса надійде на розгляд повного складу Сенату зі 100 чоловік.

Деніел Коутс - американський політик, член Республіканської партії. З 1989-1999 рік був сенатором США від штату Індіана, за час роботи у верхній палаті Конгресу входив у Комітет з питань збройних сил, в Комітет по розвідці та в Комітет з праці та людських ресурсів.

У 2001-2005 роках працював послом США в Німеччині. Після повернення в США зайнявся лобізмом, серед його клієнтів були General Electric і Google. У 2010 році знову обраний сенатором США від штату Індіана і відслужив повний термін мандата, відмовившись в 2016 році від переобрання.

7 березня 2014 року разом з сенатором Марком Керком надіслав президентові ФІФА Йозефу Блаттеру лист із закликом виключити з числа учасників чемпіонату світу з футболу 2014 року, а також позбавити права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в зв'язку з анексією Криму Росією.

5 січня 2017 року Дональд Трамп висунув кандидатуру Дена Коутса на посаду директора Національної розвідки.