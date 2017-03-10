Конституційний суд Південної Кореї ухвалив імпічмент президенту країни

Конституційний суд Південної Кореї виніс ствердний вердикт у справі про імпічмент президента Пак Кин Хе, рішення підтримали всі вісім суддів, передає АР.

Вона визнана винною в тому, що порушила закон, дозволяючи своїй близькій подрузі Цой Сун Силь втручатися в державні справи.

Таким чином, найближчим часом Пак Кин Хе буде остаточно усунена від управління країною, з неї буде знята недоторканність. Вона стала першим демократично обраним лідером Південної Кореї, яка відсторонена від влади.

Протягом 60 днів в Південній Кореї повинні бути проведені дострокові президентські вибори. Очікується, що дата голосування випаде на 9 травня.

Біля будівлі суду посилені заходи безпеки, щоб не допустити зіткнень між прихильниками і ппонентами Пак Кин Хе.

Виконуючим обов'язки Південної Кореї є прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан.

Нагадаємо, на початку листопада подругу президента, Цой Сун Сіль, затримали за підозрою в шахрайстві і зловживанні владою.

Рейтинг популярності глави держави Пак Кин Хе вже знизився до 5 цього тижня, що є найнижчим показником підтримки президента в Південній Кореї за всю історію.