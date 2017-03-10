Мей: Лондон і ЄС готові перейти до переговорів щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон і Європейський союз готові перейти до переговорів щодо Brexit.

Про це вона заявила на саміті ЄС, текст її виступу опублікований на сайті британського уряду.

"Наші європейські партнери чітко дали зрозуміти, що вони хочуть перейти до переговорів. Як і я. Настав час перейти до виходу з ЄС і побудови незалежної, самодостатньої, глобальної Британії, якої прагне британський народ" - сказала Мей.

Вона підтвердила, що Британія застосує статтю 50 договору про ЄС до кінця цього місяця.

"Це буде визначальний момент для Сполученого королівства, оскільки ми починаємо процес формування своєї нової ролі в світі – як сильної країни, що контролює власні кордони і закони" - додала прем’єр Британії.

Раніше повідомлялося, що палата громад обговорить законопроект, який дозволяє уряду почати процедуру виходу Британії з ЄС, з внесеними до нього палатою лордів поправками 13 березня.

Нагадаємо, Мей закликала Євросоюз до тіснішої співпраці з західнобалканськими країнами для ефективного протистояння "кампаніям дезінформації" з боку Росії.