Мей закликала ЄС до тіснішої співпраці з Балканами для боротьби з впливом РФ

Британський прем'єр Тереза ​​Мей закликала Євросоюз до тіснішої співпраці з західнобалканськими країнами для ефективного протистояння "кампаніям дезінформації" з боку Росії.

Зокрема, вона навела за приклад гадану спробу перевороту в Чорногорії.

Виступаючи на зустрічі з лідерами ЄС в Брюсселі, Мей попередила, що дедалі більша нестабільність в регіоні загрожує колективній безпеці Євросоюзу.

"У світлі гаданих спроб влаштувати переворот у Чорногорії я закликаю нас усіх зробити більше для протидії російським кампаніям дезінформації, які дестабілізує ситуацію, і зробити більш очевидним наш інтерес до співпраці з цим регіоном", - заявила британський прем'єр.

У кінці лютого спецпрокурор Чорногорії Мілівое Катніч звинуватив російські спецслужби в причетності до організації гаданої спроби держперевороту в Чорногорії. Москва вчергове відкинула ці звинувачення, назвавши їх голослівними.

За версією чорногорської влади, 16 жовтня, коли в країні проходили парламентські вибори, група змовників планувала провести серію збройних нападів. Головною жертвою мав стати прем'єр Міло Джуканович.

Подальшим хаосом нібито мала скористатися одна з опозиційних партій, яка б захопила владу і змінила зовнішньополітичний курс Чорногорії. Зокрема - відмовилася від планів щодо вступу в НАТО і взяла курс на зближення з Москвою.

Влада Чорногорії оголосила, що запобігла спробі держперевороту і затримала у зв'язку з цим 20 громадян Сербії, коли до закриття виборчих дільниць залишалося кілька годин.

У листопаді спеціальний прокурор Чорногорії Мілівое Катніч оприлюднив нові подробиці розслідування і вперше офіційно заявив про російський слід у цій справі.

Виступаючи в Брюсселі, Мей також повідомила, що Британія має намір збудувати більш тісні зв'язки з країнами цього регіону, а в наступному році прийме у себе саміт Західних Балкан.

Співпраця у сфері безпеки з балканськими країнами торкнеться, зокрема, боротьби з організованою злочинністю, корупцією і кібератаками.