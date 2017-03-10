Муженко пояснив, чому Луганськ не звільнили у 2014 році

Збройні сили України мали можливість у 2014 році відбити Луганськ у бойовиків, втім цього зробити не вдалося.

Про це в інтерв'ю виданню "День" заявив очільник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

Він відповів на запитання стосовно того, чи була три роки тому можливість звільнити Луганськ і Донецьк від окупантів.

"Щодо Луганська, то мушу сказати, що така можливість була. Ми мали укріпитися в Камброді, який був домінуючою точкою над містом. На жаль, негативну роль відіграли в тому числі події під Іловайськом", - наголосив Муженко.

Він пояснив, що у такій справі, як війна, необхідні чітка координація та професіоналізм. За його словами, три роки тому існувала велика кількість факторів, які вкрай заважали українським військовим в операціях на Донбасі.

Читайте повністю інтерв'ю з начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних сил України Віктором МУЖЕНКОМ.