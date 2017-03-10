На Донбасі ОБСЄ за тиждень зафіксувала 69 одиниць забороненого озброєння

Минуло тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 69 одиниць забороненого озброєння, яке було розміщене вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови місії СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає УНН.

“За минулий тиждень СММ зафіксувала 69 одиниць забороненого озброєння, розміщеного в порушення узгодженої лінії відведення, 47 у районах на непідконтрольних уряду України територіях і 22 у підконтрольних”, - повідомив Хуг.

Він також зазначив, що якщо взяти загальний обсяг уже відведеного озброєння СММ фіксує стабільну тенденцію до скорочення їх кількості.

“В місцях зберігання стає все менше озброєння, або вони взагалі пустують. Звертаю увагу, що за минулий тиждень ми вперше констатували, що у підконтрольному урядові місці постійного зберігання озброєння бракувало 20 гаубиць, а в місці постійного зберігання озброєння так званої "ДНР“, бракувало 17 танків та 9 мінометів”, - зазначив Хуг.

Нагадаємо, що у зоні АТО з початку року загинули 16 мирних жителів.