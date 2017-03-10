Належного клімату для бізнесу в Україні досі немає, - Гройсман

Уряд скасував низку нормативно-правових актів, які уповільнювали діяльність бізнесу в Україні, проте належного клімату для його ведення досі немає.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.

"За останній тиждень провів ряд зустрічей з бізнесом, які говорять про те, що недолугі регуляції стримують економічне зростання та уповільнюють інвестування в Україну. Це означає, що належного клімату в різних сферах поки що не створено, хоча певні позитивні кроки є", - зазначив Гройсман

Він нагадав, що наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення, яким скасував 367 нормативно-правових актів.