NASA знайшло космічний апарат, що зник 8 років тому

Космічне агентство NASA визначило місцеперебування індійського космічного апарату "Чандраян-1", який був запущений в жовтні 2008 року, але радіозв’язок з ним був втрачений в серпні 2009 року.

Майже через десять років NASA розшукало два безпілотних космічних апарати, що обертаються навколо Місяця, в тому числі індійський "Чандраян-1".

Вчені використовували новий наземний радар для визначення місцеперебування космічного апарату на орбіті Місяця - одного активного і одного недіючого, повідомляє NASA.

Перший - Місячний орбітальний розвідник, що є космічним зондом NASA з дослідження Місяця, - було знайти простіше. “Чандраян-1” - складніше, тому що останній контакт з космічним апаратом був у серпні 2009 року.

Космічний апарат “Чандраян-1” невеликий - приблизно в два рази менше автомобіля, що робить його виявлення ще більш примітним.

У той час як міжпланетний радар використовувався, щоб бачити маленькі астероїди в кілька мільйонів миль від Землі, дослідники були не впевнені, що він може виявити навіть менший об’єкт, розташований так далеко як Місяць.

Такі об’єкти особливо важко знайти, тому що місяць заповнений областями з високим гравітаційним тяжінням, які можуть радикально змінити орбіту космічного апарату.

Нова технологія має вирішальне значення для майбутніх місій на Місяць.

Нагадаємо, NASA опублікувало перші знімки, зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.