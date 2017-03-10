Назарбаєв підписав закон про зміни до конституції Казахстану

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав закон про зміни до конституції країни щодо передачі частини повноважень президента урядові та парламенту.

Про це інформує 10 березня канцелярія президента Казахстану, передає Радіо Свобода.

76-річний Назарбаєв, який є єдиним лідером 18-мільйонного Казахстану після розпаду Радянського Союзу, запропонував конституційні зміни 26 січня.

За його словами, це збільшить владу міністрів, таким чином давши їм більше повноважень для управляння економікою, соціальним сектором. Водночас у парламенту з’явиться більше функцій контролю дій уряду. Натомість, як каже Назарбаєв, у президента буде роль "верховного арбітра".

Аналітики, з огляду на внесені зміни до конституції, припускають, що Назарбаєв готується до можливого переходу влади в більш контрольовану на всіх щаблях.

Про те, що у конституції Казахстану закріпили непорушність незалежності держави читайте у статті "Дня" "Антидот проти агресивного сусіда".