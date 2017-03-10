НАЗК модернізувало реєстр е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції дооснастило апаратну базу реєстру електронних декларацій чиновників.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Зокрема збільшено обсяг оперативної пам`яті й розширено обсяг дискового простору серверного обладнання, встановлено додаткове мережеве обладнання та проведено реконфігурацію обладнання.

У НАЗК кажуть, що це дозволить збільшити кількість одночасних сесій користувачів з 6-7 тисяч до 50-70 тис., а кількість документів, що обробляються в системі, зросте до 2,5 млн на рік.

Крім того, агентство уклало договір з підприємством "Українські спеціальні системи" та ТОВ "Алтаюр" про адміністрування та програмно-технічне супроводження програмного забезпечення реєстру декларацій.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК направило в суд адмінпротоколи на 2 чиновників.