Німеччина підтримує все, що сприятиме швидкому вирішенню конфлікту в Україні, - Фішер

Берлін підтримує все, що сприятиме швидкому вирішенню конфлікту в Україні, в якому б форматі це не здійснювалося.

Про це сказав у п'ятницю представник МЗС Німеччини Себастіан Фішер, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримуємо все, що може привести до вирішення конфлікту. Не важливо в якому форматі проходитимуть переговори", - сказав Фішер.

За його словами, складається враження, що нова адміністрація США, з якою питання реалізації Мінських домовленостей і роботи у "Нормандському форматі" завжди тісно узгоджувалися, продовжуватиме й далі діяти у тому ж дусі, не міняючи своєї позиції.

"Ми завжди виходили з того, що наші американські друзі грають конструктивну роль", - додав він.

Щодо самих Мінських угод, то це єдиний документ, що приймається всіма сторонами, помітив Фішер.

Зараз, зазначив дипломат, головним викликом є необхідність політичної волі з обох боків. Хтось має здійснити перший крок, сказав представник МЗС. Основна мета на найближчий час - встановлення тривалого припинення вогню й відведення обома сторонами важких озброєнь від лінії розмежування. "Ми апелюємо до обох сторін - шанувати перемир'я й відвести важкі озброєння. Якщо для цього потрібна велика місія ОБСЄ, ми підтримуємо ці плани", - додав він.

Нагадаємо, заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що на сході України з початку року жертвами конфлікту стали 86 мирних жителів, 16 з яких - з летальним результатом.