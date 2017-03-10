Обрання Туска на другу каденцію має бути недійсним, оскільки Польща проти, - Ващиковський

Обрання чинного президента Євроради Дональда Туска на другу каденцію має бути недійсним, оскільки Польща не підписала кінцеву декларацію брюссельського саміту.

Таку думку в інтерв’ю польському радіо Trojka висловив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

"Обрання Туска має бути недійсним. Якщо ми погоджуємося на якісь правила, то принаймні під час зустрічі вони мають зберігатися", - заявив Ващиковський.

Він натякнув, що непідписання прем'єром Польщі Беатою Шидло кінцевої декларації брюссельського саміту автоматично мало б означати, що обрання Туска є нелегітимним.

Ващиковський зазначив, що Польща програла у Брюсселі, оскільки під час засідання "правила змінювалися під час гри", тобто Польща була поставлена у нерівні умови.

Глава польської дипломатії підкреслив, що Польща хоче залишатися в ЄС, але у Спільноті з принципами.

"Ми будемо використовувати учорашній день як приклад, що ЄС потрібно реформувати", - констатував глава МЗС Польщі. Він додав, що Польщі не подобається "викручування рук, тиск, шантаж, закулісні ігри навколо інших країн", що дало можливість обрати Туска.

Нагадаємо, вчора європейські лідери переобрали Дональда Туска на посту президента Європейської ради.