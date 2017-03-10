Під час захоплення Криму був конфлікт на материковій частині України, - Муженко

Під час окупації Криму українські бійці спецпризначення вступили в бій з російськими диверсантами на материковій Україні, розповів глава Генштабу Віктор Муженко в інтерв'ю газеті "День".

"Я, тоді заступник начальника Генерального штабу, отримав завдання сформувати угруповання, яке має захистити наш південь", - заявив Муженко.

У той час, за його словами, офіцери проводили по двадцять годин "на ногах", з яких п'ять-шість у вертольоті.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим у лютому-березні 2014 року, після чого вторглася в Україну на Донбасі.

Читайте повністю інтерв'ю з начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних сил України Віктором МУЖЕНКОМ.