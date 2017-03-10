РФ становить загрозу для регіону, - Грібаускайте

Президент Литви Даля Грібаускайте вбачає можливість загрозливих дій Росії в регіоні.

Про це вона сказала в ефірі радіостанції Znad Wilii, передає 112 Україна.

"Геополітична обстановка стала більш складною і агресивною, менш надійною. Ми спостерігаємо досить агресивну і загрозливу діяльність Росії в Україні, в Калінінградській області і навіть в Білорусі", – зазначила Грібаускайте.

Як заявила Грібаускайте, по сусідству з Литвою видно і чути брязкання зброї. Таке зовнішнє оточення змушує Вільнюс збільшувати інвестиції в оборону.

"Сформовані національні сили швидкого реагування, поновлено призов на армійську службу, проводиться модернізація збройних сил", - повідомила Грібаускайте.

Нагадаємо, що бойова група НАТО протягом наступних шести тижнів починає переміщення в Естонію з особовим складом, озброєнням і матеріально-технічним забезпеченням.