Українка Еліна Світоліна стала кращою тенісисткою лютого за версією WTA (Жіночої тенісної асоціації), передає УНН з посиланням на сайт асоціації.

Світоліна у голосуванні набрала 63% голосів та випередила номінованих на цей титул тенісисток Крістіну Младеновіч і Кароліну Плішкову.

Також Світоліна посіла друге місце у номінації "Прорив місяця" із 26% голосів, поступившись Крістіні Младеновіч.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг найсильніших тенісисток світу, в якому українка Еліна Світоліна знаходиться на 10-му місці.