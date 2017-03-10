Туреччина відмовилась приймати кораблі з окупованого Криму

У Туреччині припинили приймати кораблі з Криму, оскільки країна не визнає півострів російським, повідомляє Hürriyet.

Зазначається, що навіть турецькі пороми, які прибули з Севастополя, не зможуть пришвартуватися в порту Зонгулдак.

Причина відмови – кораблі прибули з портів окупованого півострова. Натомість, кораблі, які прибули з інших російських регіонів, Туреччина приймає. Представники логістичних компаній Туреччини стурбовані такими діями влади, адже змушені повертати весь вантаж назад експортерам.

Через такий простій тільки одна з десятків логістичних компаній втратила вже понад $150 млн.

Нагадаємо, що Президент Литви Даля Грібаускайте вбачає можливість загрозливих дій Росії в регіоні.