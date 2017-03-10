Туск закликав лідерів ЄС до єдності у переговорах щодо Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав до політичної єдності 27 країн-членів ЄС у майбутніх переговорах щодо Brexit.

Про це він заявив у Брюсселі після переговорів з лідерами країн-членів ЄС щодо Brexit.

Туск закликав до політичної єдності 27 країн-членів ЄС у майбутніх переговорах щодо виходу Британії з ЄС.

"У нас була оптимістична дискусія щодо нашого спільного майбутнього, з позитивним підходом від кожної сторони, без винятків", - сказав Туск.

Нагадаємо, Мей заявила, що Лондон і Європейський союз готові перейти до переговорів щодо Brexit.