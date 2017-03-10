У Франції 7 кандидатів зібрали підписи для участі у виборах президента

У Франції сім кандидатів зібрали достатню кількість підписів народних обранців різних рівнів для участі у президентських виборах.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані Конституційної ради Франції.

У п'ятницю цю планку у 500 підписів подолали лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен і лідер "Народно-республіканського союзу" Франсуа Аселіно

За інформацією Конституційної ради, Ле Пен підтримали 577 народних обранців, Аселіно - 524.

Раніше планку в 500 підписів подолали п'ять кандидатів: представник партії "Республіканці", екс-прем'єр Франсуа Фійон, кандидат-соціаліст, колишній міністр освіти Бенуа Амон, лідер руху "Вперед", екс-міністр економіки Еммануель Макрон, голова партії "Вставай, Франція" Ніколя Дюпон-Еньян і представниця вкрай лівої партії "Робоча боротьба" Наталі Арто.

Варто зазначити, що необхідна кількість зібраних підписів не гарантує участі у виборах. Підписи ще підлягають перевірці – народні обранці, які їх поставили, повинні представляти щонайменше 30 департаментів Франції.

Нагадаємо, уряд Франції вирішив відмовитися від електронної системи голосування на закордонних виборчих дільницях під час парламентських виборів у червні.