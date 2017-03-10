У Львові до уродин Кобзаря зробили он-лайн виставку

Автори і втілювачі тематичного проекту "Усе знесла і перемогла його любов і сила, Його великого вогню і смерть не погасила" з нагоди 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка – працівники Державного архіву у Львівській області.

Як розповіла «Дню» директор установи Ірини Мартенс, під час підготовки до виставки архіваріуси знайшли кілька десятків цікавих документів та матеріалів першої половини ХХ століття. Це, зокрема, лист філії товариства "Січ" в с. Надієві Долинського повіту про завершення будівництва пам’ятника Тарасові Шевченку та запрошення представників центральної управи товариства на відкриття пам’ятника 11 серпня 1912 року, статті Сергія Єфремова "Без Кобзаря", Григорія Тисяченка "Історія Великої Книги", розміщені в часописі "Книгарь" за 1918 рік, також – книжка Михайла Галущинського "Тарас Шевченко", що вийшла друком у Львові у 1921 року, Владислава Ковальчука "Інсценізація вибраних творів Тараса Шевченка" з 15-ма зразками укладу сцени та 6-ма піснями в нотах 1936 року, Дмитра Дорошенка "Тарас Шевченко його життя й твори" 1942 року тощо.

Всі знайдені архівні документи сфотографовано і виставлено для огляду. Загалом – це 106 фото, які розміщено на офіційному веб-сайті архіву та на сторінках "Архіви Львівщини", "Державний архів Львівської області" та на сторінці установи у Facebook.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів