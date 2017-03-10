У Львові представили виставку "Ткана Шевченкіана"

Експозицію з нагоди 203-х уродин Кобзаря демонструють у Музеї етнографії та художнього промислу (проспект Свободи, 15).

Ткані вироби різного стилю, колориту та розміру, а загалом їх на виставці – 36, представляють творчість двох десятків добре знаних в Україні митців з Білої Церкви, Вінниці, Києва, Львова, Мукачевого, Полтави, Тернополя, Трускавця та Херсона.

Куратор виставки, провідний охоронець музейного фонду «Народна тканина» Галина Виноградська розповідає, що на огляд публіки представлені килими, панно, орнаментальні та сюжетні гобелени таких відомих майстрів, як, зокрема, Стефанія Шабатура, Михайло Білас, Єлизавета Фащенко, Марта Токар, Леся Довженко, Оксана Риботицька, Софія Бурак, Тетяна Губрій, Оксана Гірняк, Лариса Бровді, Ірина Винницька.

Структура експозиції підпорядкована тематичному принципу, який відображає основні теми поетичного доробку Тараса Григоровича, його «Кобзаря».

За словами куратора «Тканої Шевченкіани», стрижнем виставки є п’ять ключових експонатів: три портрети Тараса Шевченка (тематичні килим і панно зі збірки Музею НТШ (1910 – 1930 pp.) і колективна робота студентів Коледжу ім. Івана Труша (ЛУПМ у 1950 р.) та дві сюжетні композиції за його віршами («Шевченкіана» Михайла Біласа та «На панщині пшеницю жала» Єлизавети Фащенко (1960-ті pоки). «Вони ілюструють лінію еволюції бачення майстрами художнього ткацтва образу Кобзаря від народного наївного портрета митця до художніх інтерпретацій його поезій у п’яти епохальних для новітньої історії України часових відтинках XX століття – 1914, 1939, 1950, 1965-1966 роках», – говорить Галина Виноградська.

Подивитися через призму «Кобзаря» на авторські твори килимарів, гобеленістів та фахівців батикового розпису зі збірки Музею етнографії та художнього промислу можна упродовж місяця – виставка «Ткана Шевченкіана» буде розгорнута до 9 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА