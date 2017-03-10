У Львові відкрилася фотовиставка, присвячена Тарасу Шевченку

У Львівському палаці мистецтв відкрилась фотовиставка відомого фотомитця Йосипа Марухняка, присвячена 203 –м роковинам від дня народження Тараса Шевченка.

Виставка називається «Ну що б, здавалося, слова…», і в її основу покладена поезія Тараса Шевченка. Автор намагався через призму сьогоднішнього дня подивитися на неї свіжо, асоціативно, глибинно, тому й підбирав світлини, які б доповнювали слово Шевченка, слово, яке має велику глибину.

Це слово і візуальний ряд породжують певну асоціацію. Поезія Шевченка, яка має силу і свою пророчість, сприймається по-новому. Це вже сьома фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Шевченківській темі. Попередні фотовиставки відтворювали пам’ятні місця, пов’язані з Кобзарем, його пам’ятники в різних куточках України та світу, зображували митців, які малювали Шевченка чи в інший спосіб творили його художній образ, лауреатів Шевченківської премії. Експонувались вони у Львові, Каневі, Мінську.

На нинішній фотовиставці – 36 світлин, які зображують людей, природу, якісь асоціативні предмети, багатолюдні зібрання – мітинги, і поруч – поезії Шевченка, глибокі, навіть болючі, але, попри все, у цих віршах і фотокартинах, якщо дуже уважно вчитатися, придивитися, можна побачити оптимізм, якесь світло і вихід, бо вихід завжди є.

«Який би Шевченко не був канонічний, класичний, коли ти його читаєш, завжди відкриваєш щось нове, – каже Йосип Марухняк. – Він мене постійно надихає».

Цей невтомний фотомитець підготував уже чимало персональних фотовиставок. В його об’єктиві – природа, якісь філософські асоціації, визначні постаті України, серед яких помітно виділяється трійця Тарас Шевченко, Маркіян Шашкевич і Михайло Вербицький – композитор, священик, автор безсмертної мелодії «Ще не вмерла Україна». Усі вони – майже ровесники: Маркіян Шашкевич «народився» у 2011 році, Михайло Вербицький – у 2013, Тарас Шевченко – у 2014 році. До двохсотліття кожного Йосип Марухняк підготував свою фотовиставку, пройшовшись їхніми життєвими дорогами та занурившись в ту атмосферу, в той час, в який вони творили. А нова фотовиставка заставляє задуматись, зупинитись, осмислити навколишній світ і зрозуміти, хто ми і чиї ми діти.

Світлини з виставки Йосипа Марухняка