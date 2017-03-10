У Ризі українці відзначають Шевченківські дні

У Ризі 9-10 березня в рамках всесвітньої акції #GlobalShevchenko українська діаспора разом зі своїми латвійськими друзями провела низку заходів, присвячених дню народження та дню смерті Великого Кобзаря, повідомляє Укрінформ.

На початку тижня проходив міжнародний флешмоб #Global Shevchenko (фотографування на фоні пам’ятника Шевченку). Потім 9 березня о 16:00 латвійські українці зібралися біля пам’ятників Тарасу Шевченку в Ризі, поклали квіти та почали із зачитування віршу «В казематі / Мені однаково, чи буду».

Наймолодшою з учасників акції була Антоніна Рибіна з дитячого садку при Ризькій українській середній школі з віршем «Садок вишневий коло хати».

10 березня в актовій залі Української школи в Ризі пройшов Літературний вечір Т.Г.Шевченка, організований спільно з місцевим Українським товариством «Дніпро». Школярі читали вірші та співали пісні на слова поета. Також була проведена виставка витинанок.

Урочистості закінчаться 12 березня в парафії Преображення Господа нашого Ісуса Христа в Ризі (УГКЦ). Після недільної Літургії та Молитви за Україну в рамках катехитичної школи пройде вечір вшанування пам'яті Тараса Шевченка. На ньому члени парафії зроблять кілька проблемних доповідей про біографію та творчість Кобзаря.