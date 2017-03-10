У Стамбулі впав вертоліт, є загиблі

У Стамбулі пожежний вертоліт врізався у телевізійну вежу і впав на прилеглу дорогу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.

Вертоліт вилетів з аеропорту Ататюрка об 11.16 за місцевим часом і розбився через 5 хвилин після зльоту.

Хасан Акгюн, мер району Буюкджекмече, де впав вертоліт, повідомив, що в результаті катастрофи загинули 5 людей.

Зазначається, що всього на борту вертольота були семеро людей, в тому числі двоє пілотів, четверо іноземців і один громадянин Туреччини. Вертоліт належав приватній компанії.

На місці падіння працюють пожежники і медики.

Нагадаємо, у Непалі автобус зійшов з гірської дороги, внаслідок чого щонайменше 26 осіб загинуло і ще 36 отримали поранення.