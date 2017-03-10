У зоні АТО з початку року загинули 16 мирних жителів, - Хуг

На сході України з початку року жертвами конфлікту стали 86 мирних жителів, 16 з яких - з летальним результатом.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає 112.ua.

"З початку року СММ підтвердила інформацію про 86 жертв серед мирного населення, 16 з яких – з летальними наслідками", - заявив Хуг.

Також заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зазначив:

"На цьому тижні у світі відзначали Міжнародний жіночий день. У світі звучать справедливі заклики до гендерної рівності та до визнання суспільного внеску жінок. У зв'язку з цим варто зазначити, що 28 із зазначеного числа жертв серед мирного населення були жінками".

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Гуцуля розповів, що майже 196 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій.