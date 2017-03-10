Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая
Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник

У зоні АТО з початку року загинули 16 мирних жителів, - Хуг

10 березня, 2017 - 14:24
Фото Reuters

На сході України з початку року жертвами конфлікту стали 86 мирних жителів, 16 з яких - з летальним результатом.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає 112.ua.

"З початку року СММ підтвердила інформацію про 86 жертв серед мирного населення, 16 з яких – з летальними наслідками", - заявив Хуг.

Також заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зазначив:

"На цьому тижні у світі відзначали Міжнародний жіночий день. У світі звучать справедливі заклики до гендерної рівності та до визнання суспільного внеску жінок. У зв'язку з цим варто зазначити, що 28 із зазначеного числа жертв серед мирного населення були жінками".

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Гуцуля розповів, що майже 196 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій.

Новини партнерів
Loading...