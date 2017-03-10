Україна готова допомогти Канаді протистояти інформаційній агресії РФ, - посол

Канада може стати мішенню російських інформаційних атак і Україні готова надати свій досвід у протистоянні їм.

Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає Укрінформ.

«Слід розуміти, що Росія веде війну проти усього вільного світу, а не лише України. Її можна називати гібридною, незвичайною або якось інакше, але вона усе одно залишатиметься війною, і саме так до неї ставляться в РФ. Я впевнений, що вони шукатимуть нові цілі у вільному світі. Тому я б закликав наших канадських друзів підготуватися до цього та залишатися сильними, а ми із радістю поділимося власним досвідом щодо протидії інформаційним війнам. Ми знаємо, що треба робити», - сказав Шевченко.

Він додав, що російська агресія проявляється у багатьох формах.

«РФ підриває довіру до політичних систем, втручається у вибори, веде інформаційні кампанії проти Західних лідерів, очільників вільного світу... Нам слід залишатися реалістами, бути уважними і правильно тлумачити ситуацію», - зазначив посол.

Однак, він наголосив, що канадське суспільство достатньо стійке до подібних нападів.

«Канада ніколи не переставала бути мішенню російської інформаційної агресії. При цьому Канада та канадське суспільство достатньо сильні, аби захиститися від інфоатак такого штибу. Це дуже цінно», - підсумував Шевченко.