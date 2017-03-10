Україна сягнула рекордного мінімуму споживання газу

8 березня в Україні було встановлено новий мінімум добового відбору із підземних газосховищ за цей рік.

Про це свідчать дані "Укртрансгазу", розміщені на офіційному сайті компанії, повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином, два дні тому зі сховищ було відібрано всього 7,71 мільйона кубометрів газу, що стало найнижчим показником добового відбору у 2017 році.

Обсяг споживання скоротився майже в 12 разів, якщо порівнювати із показниками у дні пікових навантажень. Зокрема, 1 лютого споживачі використали 91,8 мільйона кубометрів.

Тим часом станом на 9 березня у сховищах знаходилося 8,1 мільярда кубометрів газу, що означає, що запас зменшився на 3,8 мільярда кубометрів з початку року, та майже на 6,6 мільярда кубометрів з 13 жовтня 2016 року - початку опалювального сезону.