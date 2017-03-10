Україна відмовилась від допиту Януковича в РФ

Ніяких допитів Віктора Януковича на території Росії в присутності представників Генпрокуратури України не буде.

Таку заяву зробив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, передає "24 канал".

"Підозрюваний Янукович повинен бути в суді і відповідати перед українським судом. Тільки так. Ніяких допитів у присутності представників Генеральної прокуратури України не буде", - наголосив він.

За словами прокурора, Янукович підозрюваний, і відповідно до визначення слідчого судді повинен бути затриманий і доставлений до суду.

Також Кравченко нагадав, що Росія мала допитати Януковича ще чотири місяці тому: "Тому якщо Російська Федерація готова, то нехай виконує запит".

Нагадаємо, з березня Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників.