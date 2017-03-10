Уряд схвалив проект угоди з Туреччиною про взаємні поїздки за ID-картками, а не закордонними паспортами.

Підписати цю угоду можуть уже наступного тижня - коли прем'єр Володимир Гройсман поїде з робочим візитом до Туреччини.

Про це він повідомив на засіданні уряду в п'ятницю.

"Це новаторська угода, яка передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати та виїжджати, перебувати протягом 90 днів на території країн угоди без звичайних паспортів, а за ID-картками, які носять електронний носій інформації", - цитує міністра УНІАН.

За словами урядовців, це буде перша угода такого характеру в історії України.

Візи для поїздок до Туреччини українцям наразі не потрібні.

Як відомо, ID-картки - це пластикові внутрішні паспорти нового типу, які мають електронний носій. Від 1 жовтня їх почали видавати українцям, яким виповнилося 14 років.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив у четвер, що надзвичайний стан буде продовжено ще на три місяці і діятиме до 20 липня.