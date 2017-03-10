ВАДА створило антидопінговий мобільний додаток

Всесвітнє антидопінгове агентство запустило мобільний додаток Speak Up! для допомоги інформаторам повідомляти про допінгові порушення.

Про це повідомляє ВВС.

Завдяки Speak Up! будь-яка людина, яка стала свідком вживання допінгу або знає про такі порушення, може швидко повідомити про це ВАДА. Додаток доступний у бета-версії в онлайн-магазинах App Store і Google Play, його можна завантажити на мобільні пристрої на базі iOS і Android.

Директор ВАДА Олів'є Нігглі висловив сподівання, що нова програма спонукатиме більшу кількість інформаторів "повідомляти про ймовірні допінгові порушення".

Як повідомив голова відділу розслідувань ВАДА Гюнтер Янгер, інформація, яка надійде, оброблятиметься з максимальною конфіденційністю, а інформатори, з якими агентство укладає договори, будуть захищені та поінформовані про хід розслідування.