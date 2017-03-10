Внаслідок сходження автобусу з дороги у Непалі загинули 26 людей

У Непалі автобус зійшов з гірської дороги, внаслідок чого щонайменше 26 осіб загинуло і ще 36 отримали поранення.

Про це повідомляє АР з посиланням на чиновників.

"Щонайменше 26 осіб загинули і ще 36 отримали поранення, коли переповнений автобус звернув з гірської дороги в Непалі", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася у четвер біля села за 400 кілометрів на захід від Катманду. Автобус проїхав близько 200 метрів вниз по схилу, перш ніж звалився в річку Пасагад.

Місцеві жителі допомогли поліції і солдатам витягнути тіла загиблих і поранених.

В четвер увечері на рятувальних вертольотах вдалося доставити 18 з поранених до лікарні в місті Непалгундж. Ще 8 поранених вилетіли в п'ятницю, оскільки довелося чекати прояснення погоди.

Нагадаємо, щонайменше 16 людей загинули і 35 отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Панамі.