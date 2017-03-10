ВРП дійшла висновку про недоцільність прийняття закону про Антикорупційний суд

Вища рада правосуддя розглянула проект закону "Про антикорупційні суди" і дійшла висновку про недоцільність прийняття цього закону як такому, що суперечить Конституції.

Про це інформує прес-служба ВРП.

"Вища рада правосуддя, розглянувши проект закону України "Про антикорупційні суди", дійшла висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції України та не узгоджується з законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Вищу раду правосуддя", які є базовими імплементаційними законами до закону України "Про внесення змін до Конституції України", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, доповідач із зазначеного питання член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич повідомив, що законопроект "Про антикорупційні суди" був опрацьований робочою групою, утвореною відповідно до розпорядження Голови ВРП.

Також ВРП направить відповідний консультаційний висновок до Верховної Ради.

Пункт 15 ч. 1 ст. 3 закону України "Про Вищу раду правосуддя" передбачає, що ВРП надає обов'язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів про створення, реорганізацію або ліквідацію судів, судоустрій і статус суддів.

Нагадаємо, голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі закликав Україну до створення антикорупційного суду.