ЄП проведе слухання щодо окупації Криму

Наступного тижня Європарламент ухвалить резолюцію на підтримку українських політичних в’язнів у Росії та також проведе слухання у зв’язку із третьою річницею окупації півострова.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Слухання на тему "Крим. Три роки окупації. Свідчення" відбудуться у середу за ініціативи польських депутатів від політичної групи Європейських консерваторів та реформістів Анни Фотиги та Косми Злотовського.

Дебати та голосування резолюції "Українські політичні в’язні у Росії та ситуація у Криму" заплановані на четвер.

Нагадаємо, що Туреччина відмовилась приймати кораблі з окупованого Криму.