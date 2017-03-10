ЄС закликав Косово утриматися від заяв про призупинення діалогу із Сербією

Євросоюз закликав Косово утриматися від заяв про призупинення діалогу із Сербією, адже він є необхідною умовою для просування по шляху ЄС.

Про це йдеться у заяві на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

"Заклик призупинити підтримуваний ЄС діалог між Белградом і Пріштіною, включаючи резолюцію, прийняту парламентом Косова, не сприяє нормалізації відносин і не відповідає зобов'язанням, взятими на себе Косово", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо усіх політичних лідерів в Косово продовжувати конструктивний діалог, щоб реалізувати досягнуті домовленості і таким чином сприяти нормалізації відносин та перспективам в ЄС", - зазначається у заяві.

Як відомо, 9 березня парламент Косова прийняв резолюцію, в якій вимагає призупинити діалог із Сербією до звільнення косовського екс-прем’єра Рамуша Харадіная.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про серйозну стурбованість намірами влади Косова перетворити Сили безпеки краю на повноцінну армію.