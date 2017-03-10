За день бойовики 49 разів обстріляли позиції сил АТО

У зоні проведення АТО на Донбасі станом на 18:00 було поранено чотирьох українських бійців, ще п'ятьох – травмовано.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Всього за день зафіксовано 49 ворожих обстрілів, у тому числі з артилерії.

"На маріупольському напрямку 122-мм артилерія вела вогонь по Гнутовому. Танк і 120-мм міномети – по Мар'їнці, 120- і 82-мм міномети - по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Широкине і Водяне. Також вели вогонь по Водяному БМП противника. На донецькому напрямку танки і міномети вели вогонь по наших позиціях у районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Невельскому, Луганському, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Новгородському, Кам'янці, шахті "Бутівка", Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському", - повідомляють у штабі.

Крім того, на луганському напрямку із РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм артилерії, 120- і 82-мм мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, з 152-мм артилерії – Смолянінове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів і стрілецької зброї ворог вів вогонь по Новозванівці.