За добу бойовики 80 разів обстріляли сили АТО, 5 військових поранено, – штаб

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій, використовуючи важке озброєння. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів – Кримське, Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську.

У свою чергу, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, а по Троїцькому – зенітні установки.

Загалом зафіксовано 80 обстрілів. П'ятеро наших військових поранено, одного травмовано.