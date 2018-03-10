Чалий обговорив із сенатором Емі Клобучар поточний порядок денний співпраці з Конгресом США

Посол України в США Валерій Чалий спільно з народними депутатами України зустрілися з сенатором штату Міннесота Емі Клобучар з питання поточного порядку денного співробітництва з Конгресом США, повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook у суботу 10 березня.

"Співрозмовники обговорили поточний порядок денний співпраці з Конгресом США. Відзначили важливість прийняття спільної резолюції обох палат американського конгресу, приуроченої до 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, прийняття Конгресом поточного скликання " Закону 2017 про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Чалий і українські парламентарії поінформували сенатора Е.Клобучар про здійснені та заплановані на найближчий час реформи в Україні.