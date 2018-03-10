Чудовий старт: Порошенко привітав українських паралімпійців зі здобуттям 5 нагород

Президент України Петро Порошенко привітав українських паралімпійців з чудовим стартом в Пхьончхані.

"Вітаю українських Паралімпійців з чудовим стартом! В перший день Паралімпійських ігр-2018 в Пхьончхані українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові", - написав він у Twitter у суботу, 10 березня.

Президент також додав, що країна пишається українськими паралімпійцями.

Вітаю українських Паралімпійців з чудовим стартом! В перший день Паралімпійських ігр-2018 в Пхьончхані українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові. Україна пишається вами! pic.twitter.com/Q00YduB65i — Петро Порошенко (@poroshenko) March 10, 2018

Як повідомлялося, на зимових Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані відбувся перший медальний день, й було розіграно 12 комплектів нагород. У скарбничці збірної України - 5 медалей: по одному "золоту" і "сріблу" та три "бронзи".