Для реінтеграції Донбасу важливо мати перспективу для цих територій, - Волкер

Для успішної реінтеграції Донбасу потрібно бачити її перспективу і розглядати населення, яке проживає на окупованих територіях, такими самими українцями, з тими самими правами, що й у всіх інших. Про це сказав у інтерв'ю Укрінформу спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.

"Важливо мати перспективу для реінтеграції цих територій. Це означає - розглядати населення, яке проживає на цих територіях, українськими громадянами, які мають усі права, як й усі інші українські громадяни. Також ідеться про економічну реінтеграцію, доступ до адміністративних послуг, можливість отримання інформації", - зазначив Волкер коментуючи закон про реінтеграцію Донбасу.

Він також підкреслив, що особливим положенням закону є питання зміни статусу військової операції. "Адже є некоректним розглядати лише антитерористичну операцію. Це є війна, розв'язана Росією на українській території", - підкреслив спеціальний представник США по Україні.