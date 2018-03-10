Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

Іспанський суд залишив під вартою єдиного кандидата на прем'єра Каталонії

10 березня, 2018 - 12:31
Фото AP

В Іспанії Верховний суд відхилив клопотання про звільнення з в’язниці каталонського сепаратистського лідера Жорді Санчеса, кандидатуру якого висунули на посаду глави уряду автономії. Про це повідомляє AFP, передає "РБК-Україна".

Як заявив у постанові суддя Верховного суду Пабло Ларлана, існує ризик того, що Санчес знову вчинить правопорушення, якщо його звільнять.

Це рішення суду завадить каталонському парламенту зібратися в понеділок, як планувалося, для призначення нового регіонального президента, оскільки Санчес був єдиним кандидатом. Зазначено, що президент парламенту Каталонії Роже Торрент, який офіційно запропонував кандидатуру арештованого сепаратиста Санчеса на посаду очільника Каталонії, ще не відреагував на рішення суду.

Повідомляється, що Санчес перебуває під вартою з жовтня 2017 року через обвинувачення в сепаратизмі.

Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки перебуває під арештом, а каталонський уряд у вигнанні не матиме юридичних повноважень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відсторонений глава женералітету Каталонії Карлес Пучдемон відмовився від намірів вдруге обійняти посаду глави регіону.

Більше новин

У Британії готують бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії
Парламент Каталонії відклав голосування за нового главу уряду автономії
Прем'єри країн Балтії виступили проти санкцій ЄС щодо Польщі
Порошенко і Гройсман зустрінуться з Могеріні 12 березня
Чудовий старт: Порошенко привітав українських паралімпійців зі здобуттям 5 нагород
Волкер: Проблема не у "Мінську", а в його імплементації

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 