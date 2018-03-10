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Климпуш-Цинцадзе: НАТО офіційно визнав євроатлантичні прагнення України

10 березня, 2018 - 13:34
Фото Укрінформ

Північноатлантичний альянс офіційно включив Україну до переліку чотирьох країн, які заявили про свої наміри стани членами НАТО у майбутньому. Про це заявила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами зустрічі напередодні із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, повідомляє "Укрінформ".

"Так, нарешті, офіційний сайт НАТО стверджує, що на сьогодні чотири країни, включно з Україною, заявили про свої наміри стати у майбутньому членами Північноатлантичного альянсу", - відзначила український урядовець.

Вона наголосила, що з визнання амбіцій до членства – довгий шлях насамперед внутрішньої роботи.

"Але ми можемо його успішно пройти, якщо будемо цілеспрямовано змінювати країну у відповідності до демократичних, соціальних, економічних, політичних і, звичайно, військових принципів та підходів НАТО", - заявила віце-прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, Україна ще не подавала офіційну заявку на членство в Альянсі. Окрім України НАТО визнало євроатлантичні прагнення Боснії і Герцеговини, Грузії та Македонії.

Джерело: Укрінформ

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