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Китайські вчені почали розробляти 6G

10 березня, 2018 - 22:46
Фото Reuters

Китайські вчені почали розробляти новий стандарт мобільного зв’язку шостого покоління (6-Generation). Про це заявив міністр промисловості та інформатизації КНР Мяо Вей, передає China Daily.

Одним із ключових завдань розроблення і розвитку нового покоління зв’язку є "загальна машинізація", коли більшість робочих людських завдань делегується машині.

Міністр згадав і популярну у Китаї концепцію "Інтернету речей" (Internet of Things), що передбачає підключення до єдиної мережі різних пристроїв з вбудованими датчиками. За прогнозами китайських вчених, це має максимально спростити рішення повсякденних завдань, полегшити процес обміну даними, повністю або частково виключивши участь людини.

Зараз Китай працює і над технологією стандарту зв’язку 5G. Найбільші місцеві оператори зі своїми партнерами займаються розробленням і випробуваннями станцій та пристроїв під стандарт зв’язку п’ятого покоління.

5G підвищить швидкість передачі інформації до одного гігабайта на секунду, тобто у 20-50 разів швидше існуючих стандартів передачі даних.

Джерело: Еспресо

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