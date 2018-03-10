Міністр оборони: Греція дуже близька до фатального зіткнення з Туреччиною

Міністр оборони Греції Панос Каменос вважає, що останні інциденти за участю Туреччини є свідченням нестабільності і крайньої напруженості у двосторонніх відносинах. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ekathimerini.

"Греція дуже близька до фатального зіткнення з Туреччиною" - сказав Каменос, згадуючи про численні порушення грецького повітряного простору і територіальних вод.

"Ми зобов’язані захищати свою територію, яка не просто грецька, а й європейська" - наголосив міністр.

Нагадаємо, на початку березня двоє грецьких військових випадково перетнули кордон з Туреччиною і були затримані. Їх досі утримують під вартою.

Глава МЗС Греції Нікос Котціас закликав Анкару не робити з інциденту з солдатами "велику юридичну і політичну проблему".

Як відомо, в останні місяці у стосунках Греції та Туреччини, які є країнами-членами НАТО, зберігалася висока напруга. Зокрема, Греція відмовилася видавати Анкарі вісім турецьких військових, які втекли до Греції після невдалого перевороту. Крім того, зросла кількість інцидентів між турецькими і грецькими суднами поблизу спірних островів в Егейському морі.